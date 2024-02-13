فن ومشاهير

أنغام تنعى عازف الكمان محمد فريد: "أخي في ذمة الله"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

نعت الفنانة أنغام، عازف الكمان محمد فريد، الذي رحل عن عالمنا اليوم الثلاثاء في المملكة العربية .

وكتبت "أنغام" عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، من خلال خاصية "القصص القصيرة": "زميلي وأخي في ذمة الله، اللهم ارحمه واغفر له وصبر أهله وأبنائه".

من جانب آخر، أحيت "أنغام" مؤخرًا حفلًا غنائيًا بعنوان "حوار غنائي بين أنغام وعاشور" مع الفنان تامر عاشور على مسرح أبو بكر سالم نهاية شهر يناير الماضي.

وقدما سويًا عدد من الأغاني سويًا إلى جانب تقديم كلًا منهما عدد من أغانيهما منفردًا وسط حضور جماهيري ضخم ولاقت الأغاني تفاعل الحضور.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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