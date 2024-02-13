أنغام تنعى عازف الكمان محمد فريد: "أخي في ذمة الله"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

نعت الفنانة أنغام، عازف الكمان محمد فريد، الذي رحل عن عالمنا اليوم الثلاثاء في المملكة العربية السعودية.

وكتبت "أنغام" عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، من خلال خاصية "القصص القصيرة": "زميلي وأخي في ذمة الله، اللهم ارحمه واغفر له وصبر أهله وأبنائه".

من جانب آخر، أحيت "أنغام" مؤخرًا حفلًا غنائيًا بعنوان "حوار غنائي بين أنغام وعاشور" مع الفنان تامر عاشور على مسرح أبو بكر سالم نهاية شهر يناير الماضي.

وقدما سويًا عدد من الأغاني سويًا إلى جانب تقديم كلًا منهما عدد من أغانيهما منفردًا وسط حضور جماهيري ضخم ولاقت الأغاني تفاعل الحضور.