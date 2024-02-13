آيتن عامر: "لا تحرقوا رفح بالصمت والنسيان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

واصلت الفنانة آيتن عامر، دعمها للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، ضد الكيان الصهيوني، والذي أسفر عنه سقوط الآلاف من الضحايا والمصابين.

وكتبت آيتن عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "لا تحرقوا رفح بالصمت والنسيان، انقذوا رفح".

يذكر أن، آيتن عامر تشارك بعدد من الأعمال الفنية خلال الفترة المقبلة منها مسلسل "ألف ليلة وليلة" بطولة الفنان ياسر جلال، ومسلسل "بدون مقابل" بطولة الفنان هاني رمزي والمقرر عرضهما خلال موسم دراما رمضان المقبل 2024.

اقرأ أيضا:

نسرين طافش عن أحداث غزة: "الناس مش عارفة وين تروح"

تركي آل الشيخ برفقة مخرجين مصر: "لقاء ستنعكس نتائجه قريبا