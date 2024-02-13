شهيرة عن مسلسل "اليقين": "لما كان بيتذاع محدش كان بينزل الشارع"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

طالبت الفنانة شهيرة بعرض حلقات مسلسل "اليقين" عبر حسابها الخاص على الفيسبوك.

وكتبت شهيرة: "مسلسل "اليقين" من أهم مسلسلات الدراما المصرية لما كان بيتذاع محدش كان بينزل الشارع، ليه الشركة المتحدة مش بتذيعه على قنواتها الرئيسيه، نازل منه حلقات متفرقة على اليوتيوب".

وتابعت: "الناس بتعلق وبتقول فين بقية الحلقات وليهة مش بينزل على القنوات الرئيسية ده مطلب جماهيري على فكرة، بدل المسلسلات اللي بتتعاد على طول لما حفظناها".

وأضافت: "قبل كدة طلبت من المتحدة، عرض مسرحية "بداية ونهاية"، اللي فيها كل نجوم مصر الكبار، ووعدني الأستاذ عمرو الفقي، وأهتم فعلا، ولكن لم يخرج لحيز التنفيذ، أعمل إيه طيب أناشد مين يعني؟".

مسلسل اليقين بطولة الفنان محمود ياسين، والفنانة شهيرة، ومحمد وفيق، وهشام سليم، وسعاد نصر، ومن إخراج يحيى العلمي، وفؤاد شهاب الدين، وتأليف محمد صفاء عامر، ونبيل عصمت.

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