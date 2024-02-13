أول تعليق من أحمد سعد بعد حفله في قطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

أعرب الفنان أحمد سعد عن سعادته بحفلته، التي أقيمت مساء أمس الأثنين، على خشبة مسرح "المياسة" في مركز قطر الوطني.

وشارك "سعد" صورًا من الحفل على حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلق قائلًا: "جمهور قطر الجميل فرحتوني بالتفاعل النهاردة جدًا، والأطفال اللي غنوا معايا حقيقي كان يوم حلو بيكم".

يذكر أن الفنان أحمد سعد يستعد لإحياء حفلا غنائيا، ومن المقرر إقامته يوم 16 فبراير الجاري في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

اقرأ ايضًا:

أنعام تنعى عازف الكمان محمد فريد: "أخي في ذمة الله"

آيتن عامر: "لا تحرقوا رفح بالصمت والنسيان"