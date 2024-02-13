شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مكي وفريق "الكبير أوي 8" فى أجواء مرحة داخل الكواليس.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل فريق عمل مسلسل "الكبير أوي 8" بطولة النجم أحمد مكي تصوير الحلقات المتبقية للعمل، استعدادا لعرضه في الموسم الرمضانى المقبل 2024، وتنشر الخليج 365 عدد من الصور التي تجمع أبطال العمل من داخل كواليس التصوير، حيث سيطر المرح عليهم بشكل كبير، فضلا عن ظهور الفنانة أمينة خليل خلال إحدى الحلقات، كضيفة شرف.



أبطال مسلسل الكبير أوي 8



أحمد مكي وأحمد الجندي



أحمد مكي ومحمد سلام



ظهور أمينة خليل ضيفة شرف



كواليس الكبير أوي 8



كواليس مسلسل الكبير أوي 8

وكانت الشركة المنتجة للمسلسل طرحت البرومو التشويقي له، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي سيطرت عليه الكوميديا بشكل كبير، كما اعتمدت مشاهد البرومو على قيام الأبطال بتقليد عدد من الأعمال الأجنبية، منها: فيلم barbie، وفيلم the mask، ومسلسل la casa de papel، ولكن بشكل كوميدى، فضلاً عن ظهور شيماء سيف وصفاء الطوخي كضيوف شرف، وقيام دكتور ربيع (بيومي فؤاد)، بإخبار الكبير (أحمد مكي) أن زوجته (رحمة أحمد) حامل.

مسلسل "الكبير أوي 8" بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء ابراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.

يذكر أن أحمد مكى عاد لاستكمال سلسلة "الكبير أوى" في شهر رمضان قبل الماضى 2022 بتقديم الجزء السادس بعد 7 سنوات من التوقف إذ قدم مكى الجزء الخامس في عام 2015، وبعد عودته في الجزء السادس حقق نجاحاً كبيراً وأفرز العمل عدد من النجوم الكوميدية الصاعدة مثل رحمة أحمد وحاتم صلاح ومصطفى غريب، واستكمل هذا النجاح بتقديم الجزء السابع العام الماضى.