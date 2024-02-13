شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فهمي يفكر في ترك صبا مبارك يوم الاحتفال بعيد زواجهما بمسلسل بين السطور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث مسلسل "بين السطور" تصاعدا كبيرا، خاصة مع البحث المستمر عن المتسبب في وفاة جيمي (محمد علاء)، وقيام النيابة بالتحقيق مع هند (صبا مبارك)، أكثر من مرة، مما يتسبب ذلك في ازدياد الشك في عقل حاتم (أحمد فهمي) أنها كانت على علاقة بجيمي.



صبا مبارك من بين السطور

وأثناء قيام هند بالتحضير للاحتفال بذكرى زواجها من حاتم، بتورتة كبيرة عليها صورة تجمعهما، يذهب حاتم إلى أحد الشيوخ ليطلب منه الطلاق من هند، دون معرفتها، وينصحه بضرورة التفكير مجددا، وأثناء احتفال هند بعيد زواجهما وانتظاره، لا يأتي حاتم إلى المنزل، وعندما يصل يجد رسالة منها تهنئة بعيد زواجهما، لتزيد التخبط داخله.

مسلسل "بين السطور" مكون من 30 حلقة ومأخوذ من فورمات كورى، وهو معالجة درامية وإشراف على الكتابة نجلاء الحديني، وتطوير ورشة سرد وإخراج وائل فرج، وبطولة صبا مبارك، أحمد فهمى، محمد علاء، وليد فواز، ناردين فرج، باسل الزارو، على الطيب، دنيا المصرى وعدد آخر من الفنانين.