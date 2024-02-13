بالفيديو- هكذا ظهرت روجينا في كواليس مسلسها الرمضاني “سر إلهي”

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، تروّج الممثلة المصرية “روجينا” لمسلسها الرمضاني الجديد “سرّ إلهي”، المؤلف من ١٥ حلقة، يشارك روجينا في بطولته كل من أحمد مجدي، مي سليم، رشا مهدي، محمد ثروت، نهى عابدين، رنا رئيس، محمود الحديني، صلاح عبد الله، أحمد بدير، ميمي جمال، أحمد سلامة، محسن منصور، مراد مكرم، محمود حجازي، مريم أشرف زكي، يوسف الأسدي وغيرهم، من تأليف أمين جمال وإخراج رؤوف عبد العزيز وإنتاج شركة “كودكس”.

في نفس السياق، شاركت “روجينا” عبر “ستوري” صفحتها على إنستغرام فيديو من كواليس تصوير المسلسل، حيث ظهرت في احدى الأحياء الشعبية وترتدي ملابس بسيطة، وعلّقت على الفيديوهات بالقول: “احلى كواليس مسلسل سر الهي”.شاهدوا الفيديو

تقدّم روجينا في المسلسل شخصية “نصرة” وهي سيدة متزوجة تتعرّض للخيانة والغدر من أقرب الناس إليها، ثم تقرر الإنتقام ممّن ظلمها.

نشير أن آخر أعمال” روجينا” كان مسلسل” ستهم” الذي عٌرض خلال شهر رمضان الفائت، وشاركها بطولته جهاد سعد، نانسي صلاح، أحمد الرافعي، محمد عبد الحافظ، إبراهيم السمّان، سلوى عثمان، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن، ومن إخراج رؤوف عبد العزيز.

تجدر الإشارة ان “روجينا” فازت مؤخرا بجائزة “أفضل ممثلة” في مهرجان ” Dear Guest” عن دورها في مسلسل ” ستهم”.