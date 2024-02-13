شذى : "نفسي أقدم ديو مع عمرو دياب"

ميرنا وليد - بيروت - صرحت الفنانة المصرية شذى أنها تتمنى أن تعمل دويو مع الفنان المصري عمرو دياب، قالت شذى: "أتمنى عمل دويتو مع عمرو دياب، وسر نجاحه هو ذكائه واختياراته، هو مؤسسة ناجحة ويهتم باختياراته، هو حالة استثنائية واستمراره بهذا النجاح لسنوات طويلة".
وعن أقرب أصدقائها في الوسط الفني قالت شذى: هيثم شاكر، ومي كساب، ورامي صبري، ودياب هم أقرب أصدقائي في الوسط الفني، أما من دعموني في الوسط الفني هم: والنجم حميد الشاعري، والملحن محمد رحيم، ومحمد رفاعي.
وكانت تلك التصريحات خلال إستضافتها في برنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي د. عمرو الليثي
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