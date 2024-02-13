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بعد إنضمامها إلى أولاد رزق 3 .. أسماء جلال تنشر الصورة الأولى لها من الكواليس

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ميرنا وليد - بيروت - بعد أن انضمت الممثلة المصرية أسماء جلال لفيلم "ولاد رزق 3.

. القاضية"، نشرت عبر حسابها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة لها من كواليس تصوير العمل.
وأطلت أسماء بماكياج صاخب، يظهر ملامح الشحصية التي تجسدها.
ويشارك في بطولة فيلم "ولاد رزق 3.. القاضية" الممثلون المصريون أحمد عز، آسر ياسين، عمرو يوسف وكريم قاسم، تأليف صلاح الجهيني، وإخراج المخرج طارق العريان.
ويستكمل أبطال فيلم "ولاد رزق.. القاضية" التصوير حالياً في القاهرة، بعد شهور من التصوير في العاصمة الرياض، استعداداً للعرض خلال صيف 2024، وذلك بعد مرور 5 سنوات على عرض الجزء الثاني من فيلم "ولاد رزق...عودة أسود الأرض"، بينما عُرض الجزء الأول منه عام 2015.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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