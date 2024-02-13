مراد مكرم يروي تجربة تصويره مسلسل "سر إلهي" في المقابر .. هذا ما قاله

ميرنا وليد - بيروت - نشر الممثل المصري مراد مكرم فيديو عبر حسابه من كواليس تصوير مسلسل "سر إلهي" لموسم رمضان 2024.

وقال مراد مكرم في الفيديو واصفاً تجربته بالتصوير في المقابر : "إحنا في مسلسل رمضان وبنصور النهاردة في المقابر، الله يرحم كل المتوفين، هجمعلكم فيديوهات في فيديو واحد للرعب اللي إحنا شايفينه، بنصور في المقابر بالليل".

وظهرت معه في الفيديو الممثلة مي سليم وهو يسألها عن شعورها أثناء التصوير في المقابر مساء وقالت له إنها قرأت كل القرآن الذي تحفظه أثناء دخولها للمكان.

ومسلسل "سر إلهي" بطولة روجينا، أحمد مجدي، رنا رئيس، مي سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحديني، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، ميمي جمال،وأحمد سلامة، محسن منصور، مي سليم، ورشا مهدي، ومراد مكرم، محمود حجازي، مريم أشرف زكي، يوسف الأسدي.



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