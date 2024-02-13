ستيفاني عطالله تكشف عن هذه المفاجأة

ميرنا وليد - بيروت - كشفت الفنانة اللبنانية ستيفاني عطالله عن مفاجأة لمتابعيها حيث أنها ستطرح أغنية في الأيام القليلة الماضية.

ونشرت ستيفاني فيديو على صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي يظهرها وهي تعلن عن الأمر وجعلت الجمهور يخمن إسم الأغنية كاملاً مشيراً أن أول كلمة من إسم الأغنية "بنت".

إشارة إلى مسلسل كريستال الذي لعبت ستيفاني عطالله بطولته فاز بجائزة في حفل Joy Awards ورغم غيابها عنه إلا أنها شاركت مقطع فيديو من منزلها يظهرها وهي تشاهد التلفاز لحظة فوز المسلسل وكانت تصرخ فرحاً وأرفقته بتعليق جاء فيه :" "ما كنت قادرة كون موجودة بالحفل الليلة لكن كبر قلبي عند فوز كريستال بجائزة افضل مسلسل شكرًا لحبكم لنا. الحمدلله شكرًا للسعودية ولـ جوي اوردز".



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