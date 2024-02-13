" هتكسري الدنيا".. روجينا تطرح البوستر الرسمي لمسلسل "سر إلهي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

طرحت النجمة روجينا البوستر الرسمي لـ مسلسل "سر إلهي"، والذي تُشارك من خلاله في السباق الرمضاني المقبل 2024.

ونشرت روجينا البوستر عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وعلقت: "الحمد والشكر لله، مسلسل "سر إلهى" رمضان 2024".

وأضافت: "ربي ارزقني نجاح يليق بكرمك، تأليف أمين جمال، إخراج وتصوير رؤوف عبدالعزيز، بإذنك يارب تجعل رزقنا النجاح من فضلك".

وجاءت تعليقات المتابعين، كالتالي: "بإذن الله نجاح كبير، ألف مبروك، هتكسري الدنيا كالعادة، إنشاء الله يعجبنا، دائما في أزدهار".

مسلسل "سر إلهي"، ينتمي لنوعية المسلسلات ذات الـ 15 حلقة، ومن بطولة روجينا، ومراد مكرم، صلاح عبدالله، محمد ثروت، نهى عابدين، ومحمود حجازي، ومن تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

وحققت روجينا نجاحا كبيرا رمضان الماضي بمسلسلها "ستهم" الذي شاركها بطولته عدد من نجوم الفن من بينهم إياد نصار وسلوى عثمان ونانسي صلاح وغادة طلعت ولأول مرة المنشد ياسين التهامي، للمخرج رؤف عبد العزيز

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