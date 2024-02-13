شكرا لقرائتكم خبر عن حفل القرن يجمع الكينج محمد منير ورامي صبري وفريق شارموفرز .. الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيي الكينج محمد منير حفلة القرن برفقة كل من فريق شارموفرز ورامي صبري يوم الجمعة 16 فبراير الجاري في فاميلي بارك بالتجمع الخامس، والحفل تنظيم شركة Funcom، وأتيحت تذاكرها على موقع تذكرتي او من خلال تطبيق طلبات.



حفل القرن

وفى سياق مختلف، طرح الكينج محمد منير مؤخرًا "يا فلسطينى"، وأهدى الكينج كليب الأغنية لـ"الخليج 365"، وهى تحمل رسالة دعم لكل فلسطينى، وتقول كلماتها "آدى الشعب إن حب يرد.. بحجارة بحجارة بحجارة.. جندل تأمينك.. ينصر دينك يا فلسطينى"، والأغنية تأليف عصام عبد الله وألحان كامل شريف وإخراج أحمد عبد المحسن وبرعاية حزب حماة الوطن.