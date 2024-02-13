شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسلات رمضان 2024.. أمين جمال يكتب الحلقات الأخيرة في "مسار إجبارى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى السيناريست أمين جمال من كتابة 12 حلقة كاملة من مسلسل "مسار إجبارى" المكون من 15 حلقة والذى يتواصل تصويره حالياً للعرض في شهر رمضان المقبل 2024، حيث يواصل كتابة الثلاث حلقات الأخيرة من العمل بالتزامن مع عمليات التصوير.

ويجتمع النجمان الصاعدان أحمد داش وعصام عمر فى بطولة مسلسل "مسار إجبارى"، حيث تراهن المتحدة للخدمات الإعلامية على العمل خلال تصعيد نجمين شابين للبطولة مع سيناريو مميز ليكون من الأعمال المهمة هذا العام، إذ يتم تقديمه دراما اجتماعية عائلية فى نفس الوقت خلال حسن وحسين الذين يكتشفان سراً يغير حياتهما رأساً على عقب.

مسلسل "مسار إجبارى" يعد من الأعمال المنتظرة فى شهر رمضان المقبل، وهو سيناريو وحوار أمين جمال وإخراج نادين خان وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطولة أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، جورى بكر، مى الغيطى، رشدى الشامى، محسن منصور، ياسمينا العيد وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعي مشوق.

وفى سياق متصل يواصل أمين جمال كتابة حلقات مسلسل "سر إلهى" للنجمة روجينا والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل أيضاً، ويشارك في بطولة العمل أحمد مجدى، مى سليم، رشا مهدى، محمد ثروت، نهى عابدين، رنا رئيس محمود الحدينى، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي ومن تأليف أمين جمال وإخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج شركة كودكس.