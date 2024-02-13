أحمد حلمي يدعم فلسـ طين عبر مسرحيته "تييت" من موسم الرياض

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ميرنا وليد - بيروت - دعم الممثل المصري أحمد حلمي القضية الفلسـ طينية في مسرحيته الجديدة "تيت" على مسرح أبو بكر الشادي وعرضت ضمن موسم الرياض، التي تدور أحداث المسرحية حول مدرس تاريخ، يؤدي دوره حلمي الذي يعيد النظر في المعلومات التاريخية التي يقدمها لطلابه بعد تعليق واحد من طفل (يؤدي دوره جان رامز) يغير حياة المدرس.
كما يقدم أغنية ترمز إلى التراث الفلسـ طيني: "في فلسـ طين أرض خضراء معروفة بأشجار الزيتون".
قدم أحمد حلمي مسرحية "ميمو" خلال موسم الرياض العام الماضي، والتي تابعها العديد من النجوم بشغف وأشاد بها العديد من النقاد وممثلي وسائل الإعلام في المملكة.
"ميمو" بطولة أحمد حلمي وهنا الزاهد وحمدي الميرغني ومحمد رضوان ورحمة أحمد، وتأليف ضياء محمد وإخراج هشام عطوة.
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