أحمد سعد يعلن موعد طرح ديو "سبب فرحتي" مع أصالة

ميرنا وليد - بيروت - نشر الفنان المصري أحمد سعد فيديو البرمو الرسمي، لأغنية "سبب فرحتي"، وعلق قائلاً : " حبينا نشارككم نص الأغنية النهاردة عشان تحتفلوا وتغنوها في عيد الحب. . وبكرة إن شاء الله الأغنية كاملة على يوتيوب وكل المنصات الموسيقية "

يذكر أن "سبب فرحتي" ليس الديو الأول بين الاثنين، فقد سبق وقدما "طول السنة" منذ عامين.

من ناحية أخرى تم تأجيل حفل الفنان المصري أحمد سعد في الدوحة في قطر قبل ساعات قليلة من حصوله، إلى الغد، وسيقام في مسرح المياسة بمركز قطر الوطني للمؤتمرات.

وذكرت الشركة المنظمة للحفل أن التأجيل حصل بسبب سوء الأحوال الجوية.

ويأتي الحفل ضمن جولة تضم العديد من دول الوطن العربي في الامارات وقطر والكويت، دعما من أحمد سعد للاقتصاد المصري بعد ان قرر التبرع بـ 50 ألف دولار من اجر حفلاته خارج مصر.

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