طرح البرومو الرسمي لمسلسل "عتبات البهجة" بطولة يحيى الفخراني

ميرنا وليد - بيروت - طرحت الشركة المنتجة لمسلسل "عتبات البهجة" بطولة الممثل المصري يحيى الفخراني، والمقرر عرضه في رمضان 2024، وعلقت الشركة قائلة : "عتبات البهجة هيكلمنا عن لحظات البهجة والسعادة اللي بنحاول نعيشها كل لحظة".



مسلسل "عتبات البهجة" بطولة يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبد الله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، هنادي مهنا، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، علاء زينهم، محسن منصور، وعدد كبير من الممثلين، والمسلسل مأخوذ عن رواية عتبات البهجة للكاتب إبراهيم عبد المجيد، وسيناريو وحوار ومعالجة درامية للدكتور مدحت العدل، وإخراج مجدى أبو عميرة.