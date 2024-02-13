بالفيديو - مسلم يطرح رابع أغاني فيلم " درويلة " .. بعنوان "غمة"

ميرنا وليد - بيروت - طرح الفنان المصري مسلم، فيديو كليب بعنوان "غمة" وهي الأغنية الرابعة للأغاني الترويجية للفيلم السينمائي "درويلة" والذي تتضمن بعض مشاهد من الفيلم الذي تجمع بين الفنان مسلم وأبطاله.

وتقول كلمات أغنية "غمة":

"مش واقفه يوم ولا عمرها وقفت يوم على حد .. الباب قدامه هيخرج منه و هعمل سد

واللي مبينا يعتبره ، دا كان .. دا كان دا كان مولد و اتفض

غمه غمه غمه غمه .. و انزاحت راحت ثم.

فرفشت و عيشت حياتي .. نورت الحته الضلمه

نورت الحته الضلمه .. خنقه خنقه خنقه

ولا ينفعوا وقت الزنقه .. مالهوش لزمه و بايعينه

لو عايز يرجع لأ .. لو عايز يرجع لأ.

احنا بتوع اللي معانا .. نبنيله مكان جوانا

اما اللي يهمه اذانا .. مطرود و يعيش محروم

يتمنى يشوفنا قصاده .. هيعيش بعدنا ف حداده

يتعب و تزيد اعراضه .. و يفضل على نفسه يلوم.

حلمه حلمه حلمه .. انه يقابلني ف حلمه

كنت انا نعمته و رفضها .. خلي اللي خده يستلمه

خلي اللي خده يستلمه

مقلب كان مقلب .. و خلعت انا منه و بهرب

وقولوله سلام خلصنا .. حبه من القلب اتسرب

حبه من القلب اتسرب"