محطات مهمة في مشوار الفنانة زيزي مصطفى

القاهرة - سامية سيد - الفنانة زيزى مصطفى تركت تاريخا كبيرا بأعمالها الفنية التي قدمتها خلال مشوارها، وإرثا فنيا فى أكثر من عمل ما بين سينما ودراما ومسرح وإذاعة، منها 44 فيلما سينمائيا وما يزيد عن 150 مسلسلا وسهرة وتمثيلية تلفزيونية وإذاعية.

ولدت زيزي مصطفى يوم الثاني من يونيو عام 1943 وحصلت على دبلوم الفنون التطريزية ثم اختارها المخرج صلاح أبو سيف وهي في الرابعة عشرة من عمرها للمشاركة في فيلم بين السما والأرض، ثم قدمت فيلم المراهقات الذي شاركت في بطولته مع الفنانة ماجدة قبل أن يختارها المخرج حسين كمال لبطولة فيلم البوسطجي، الذي كان بمثابة انطلاقة بطولتها الحقيقية في عالم الفن أمام شكري سرحان وصلاح منصور.





دخلت عالم التمثيل فى سن مبكرة، ومن أبرز أفلامها: "المتمردون، وزوجة رجل مهم، وزائر الفجر، وحرامية في كي جي تو، وشبر ونص، وصايع بحر، العاشقات".

ومن أبرز المسلسلات التليفزيونية التى شاركت فيها زيزي مصطفى:" أبنائى الأعزاء.. شكرًا، وأحلام الفتى الطائر، وليالى الحلمية، وريا وسكينة، وراجل وست ستات الموسم الأول والثانى، ورجل فى زمن العولمة".





تزوجت زيزي مصطفى من مهندس بحرى وأنجبت منه ولدًا وبنتًا ثم تزوجت من الممثل محمد خيرى، وأيضا من الممثل يسرى مصطفى ولكنها انفصلت عنه أيضًا.