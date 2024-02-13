قناة الحياة تطرح برومو مسلسل "مسار إجبارى" استعدادا لعرضه فى رمضان

القاهرة - سامية سيد - طرحت صفحة قناة الحياة برومو مسلسل "مسار إجبارى" الذى يعد من الأعمال المنتظرة فى شهر رمضان المقبل، وهو سيناريو وحوار أمين جمال وإخراج نادين خان وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطولة أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، جورى بكر، مى الغيطى، رشدى الشامى، محسن منصور، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى مشوق.

ويجتمع النجمان الصاعدان أحمد داش وعصام عمر فى بطولة مسلسل "مسار إجبارى"، المكون من 15 حلقة للعرض فى شهر رمضان المقبل 2024، حيث تراهن المتحدة للخدمات الإعلامية على العمل خلال تصعيد نجمين شابين للبطولة مع سيناريو مميز ليكون من الأعمال المهمة هذا العام، إذ يتم تقديم دراما اجتماعية شعبية عائلية فى نفس الوقت خلال حسن وحسين اللذين يكتشفان سراً يغير حياتهما رأساً على عقب.