شاهد.. بهاء سلطان يطرح أحدث أعماله الغنائية "مارتحناش"

ياسر رشاد - القاهرة - أطلق المطرب بهاء سلطان، أحدث أعماله الغنائية بعنوان "مارتحناش"، عبر القناة الرسمية لشركة "روتانا" بموقع يوتيوب.

تفاصيل أغنية "مارتحناش"

وأغنية "مارتحناش" من كلمات هاني رجب، ألحان إسلام معز، وتوزيع عمرو صلاح، وتبدأ كلماتها بهذا المقطع:

أصعب حاجة في حياتك تبعد عن اي ناس

لو كان البعد راجل كنت قتلته وخلاص

لو كان البعد راحة كنا ارتحنا ونسينا

بس احنا بقالنا فترة بننام بدموع عنينا

ومرتحناش ولا الناس اللي بعدوا ارتاحوا بعدينا

ولا حبايب هتيجي في يوم تنسينا

دي قلة راحة غصب عنا مابنهداش

ومرتحناش ولا الناس اللي بعدوا ارتاحوا بعدينا

ولا حبايب هتيجي في يوم تنسينا

وقالوا هننسى بس بجد مابننساش

وجاءت تعليقات الجمهور على الأغنية إيجابية مشيدة بإبداع بهاء سلطان في أداء الأغنية، وجرعة الشجن والإحساس المرهف الذي نقصله بصوته لجمهوره.

يذكر أن بهاء سلطان طرح مؤخرا مع الفنان أحمد سعد أغنية "كله فالصو" من فيلم "عصابة عظيمة"، من كلمات فلبينو ومصطفى البرنس، وألحان وتوزيع أحمد طارق يحيى.