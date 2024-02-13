شذي تتمنى العمل مع الهضبة "سر نجاحه ذكائه"|سبب اختفائها في عز نجاحها؟

ياسر رشاد - القاهرة - أكدت الفنانة شذي أنها تتمنى العمل على دويتو مع النجم الكبير عمرو دياب "هو مؤسسة ناجحة ويهتم باختياراته"، وتحدثت عن أصدقائها داخل الوسط الفني.

تحدثت شذي أثناء ظهورها ضيفة ببرنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي د. عمرو الليثي، قائلة: "أتمني عمل دويتو مع عمرو دياب، وسر نجاحه هو ذكائه واختياراته، هو مؤسسة ناجحة ويهتم باختياراته، هو حالة استثنائية واستمراره بهذا النجاح لسنوات طويلة".

شذي وعمرو دياب

أشارت شذى عن أقرب أصدقائها داخل الوسط الفني معلقه: "هيثم شاكر، ومي كساب، ورامي صبري، ودياب هم أقرب أصدقائي في الوسط الفني، أما من دعموني في الوسط الفني هم: المنتج الليبي رافع، والنجم حميد الشاعري، والمنتج الكبير محسن جابر، والملحن محمد رحيم، ومحمد رفاعي".

أضافت شذى متحدثة عن سبب اختفائها في عز نجاحها قائلة: هناك عدة أسباب، ومنها استمراري في شركة إنتاج لم ينجح أحد معاها، أضاعت لي وقتا طويلا، بالإضافة إلى الاكتئاب بعد وفاة والدي.

أخر أعمال شذي

من ناحية أخري، يذكر أن آخر ألبومات شذى كان "أنا لوحدي" وصدرعام 2016، كما طرحت أغنية مؤخرا بعنوان "اجمدي".