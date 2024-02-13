بمناسبة عيد الحب.. أحمد سعد وأصالة يطرحان أغنية "سبب فرحتي"

ياسر رشاد - القاهرة - قرر أحمد سعد وأصالة، طرح أحدث أعمالهم الغنائية، الذي تشاركا فيه مؤخرًا والتي تحمل عنوان "سبب فرحتي"، على يومين، إذ يطرحان نصف الأغنية اليوم والثاني غدًا، بمناسبة عيد الحب.

أحمد سعد وأصالة

علق أحمد سعد، قائلاً: "سبب فرحتي، حبينا نشارككم نص الأغنية النهاردة عشان تحتفلوا وتغنوها في عيد الحب، وبكرة إن شاء الله الأغنية كاملة على يوتيوب وكل المنصات الموسيقية"، عبر صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

أخر أعمال الفنان أحمد سعد

من ناحية أخري، يذكر أن الفنان أحمد سعد كان طرح مؤخرا، أغنية بعنوان بعتذرلك، تعاون فيها مع الشاعر محمد شافعي، ألحان إسلام رفعت، توزيع وميكس وماستر يحيى مهدي.