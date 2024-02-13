زياد برجي يطلق أغنيته الجديدة "حقك عليا" بمناسبة عيد الحب

ياسر رشاد - القاهرة - أطلق الفنان زياد برجي أحدث أعماله الغنائية والتي تحمل عنوان "حقك عليا"، بمناسبة موسم عيد الحب، ومن المفترض أن يحيي حفلًا غنائي يوم 17 فبراير، فى بيروت.

من ناحية أخرى، رفض زياد برجي جائزة مهرجان "موركس دور" ، التى كان من المفترض أن يستلمها، والجائزة التى كان سيستلمها هى جائزة نجم الغناء اللبناني الأول بعد أن كان المرشح الأول لها الفنان وائل كفوري، قبل أن يقع الاختيار على زياد برجي، وكان هذا السبب الرئيسى للخلاف.

زياد برجي

خلاف زياد برجي مع إليسا

كشف زياد برجي مؤخراً عن أن إدارة المهرجان اشترطت عليه عدم غنائه "وبطير" ، والتى كانت سبب الخلاف بينه وبين الفنانة إليسا، والتي أصدرتها بعنوان "أنا وبس.".

علق زياد برجي ، قائلاً : "وصلني اليوم مقال بيقول أنو جائزة أفضل فنان لبناني من الموريكس دور كانت للفنان وائل كفوري واعتذر عن الحضور، فقرروا يعطوني ياها، مع احترامي الكبير للفنان النجم وائل كفوري يلي انا شايفو أفضل فنان بالعالم مش بس بلبنان، النقاط يلي بدي ضوي عليها".

أضاف زياد برجي فى حديثه قائلاً: "أنا أطالب إدارة الموريكس دور برد علني على هيدا الحديث العلني يلي بمس كرامتي وكرامة وائل كفوري وكرامة موريكس دور، وتوضيح كمان علني هل هيدي جائزة بياخدا يلي بيحضر أو يلي بيعمل انجازات اكتر؟

وردت إدرارة مهرجان الموريكس دور فى بيان إعلامي نصه كالتالي:

"نظراً لبعض الأخبار المغلوطة التي يتناقلها عدد من المواقع الإلكترونية عن النتائج وكواليس التحضيرات غير الدقيقة، يهمّنا أن نعلمكم بأن النتائج الحقيقية سوف يُعلن عنها حصراً ومباشرةً يوم الأحد".

تابع زياد برجي البيان: "نؤكد صدقيتنا بأن الجوائز والتكريمات سوف توزّع على النجوم الذين يستحقون حسب تصويت لجان التحكيم والجمهور. ويهمّنا أيضاً أن نعلن أن أمانة سرّ "الموريكس دور" لم تبلّغ أي فنان بفئه نجم الغناء اللبناني باستثناء الفنان الفائز الذي سوف يعلن عن اسمه خلال المهرجان، لذا بطُلت الشائعات عن هذه الفئة بالتحديد".

وجاء رد برجي في منشورات عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الأجتماعى، قائلاً: "مردودة الجائزة مع الشكر، وأتمنى أن تعمد الإدارة الى تذويبها واستبدال قيمة النحاسيات بوجبة لسد بطون أحد الجائعين أو تقديمها الى مستشفى الأمراض العقلية، لأنهم إذا استمروا على هذا النهج فسيكون روّادها كثراً في المستقبل.".