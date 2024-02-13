شاهد.. أحمد سعد يشعل ختام حفلات كأس آسيا بقطر

ياسر رشاد - القاهرة - اختتم النجم أحمد سعد حفلات كأس آسيا التي أقيمت تزامناً مع فعاليات البطولة التي فازت بها قطر السبت الماضي.

وأشعل سعد الحفل الأخير بمجموعة من أشهر أغنياته التي ردد كلماتها الجمهور القطري والخليجي، الذي ملأ المدرجات عن آخرها.

أحمد سعد

أحمد سعد وجه التحية خلال الحفل للجمهور العريض الذي حضر الحفل ولهيئة قطر للسياحة وشركة تذكار باعتبارهما الجهة المنظمة للحفل، وحضر الحفل مجموعة من الشخصيات العامة والفنية من بينهم المطربة السعودية وعد والفنانة الكويتية بسمة حمادة.

أحمد سعد

أحمد سعد يروج لدويتو مع أصالة

روج الفنان أحمد سعد عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام، للدويتو الغنائي الذي يجمعة بأصالة.

ونشر سعد البوستر الدعائي معلقا: بكرة هنشارك معاكم جزء كبير من أغنية سبب فرحتي عشان تلحقوا تحتفلوا بعيد الحب عليها، وبعد بكرة الساعة 5 هتنزل الأغنية كاملة.