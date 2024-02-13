مسلسلات رمضان 2024.. 10 صور من كواليس "عتبات البهجة" تجمع يحيى الفخراني بصناع العمل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كشفت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن صور جديدة من كواليس مسلسل عتبات البهجة والمقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024، بعد أيام قليلة.

وجمعت الصور بين النجم يحيى الفخراني وباقي أبطال وصناع العمل، وبينهم المخرج مجدي أبوعميرة، الكاتب مدحت العدل، المنتج جمال العدل، الفنان صلاح عبدالله، الفنانة چومانا مراد، الفنان علاء مرسي، الفنان هشام إسماعيل، الفنانة هنادي مهنا، والفنانة وفاء صادق.

"عتبات البهجة" معالجة درامية لـ مدحت العدل وإخراج مجدي أبو عميرة، إنتاج جمال العدل، المسلسل عن رواية للكاتب إبراهيم عبدالمجيد، بطولة الفنان يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبدالله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، سماء إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي.