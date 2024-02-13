رمضان 2024.. يحيى الفخراني بدور "يوتيوبر" في الإعلان الرسمي لمسلسل عتبات البهجة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

أعلنت قناة “CBC” عن برومو مسلسل "عتبات البهجة" للموسم الرمضاني 2024 بطولة النجم يحيى الفخراني، من إنتاج شركة "العدل جروب".

ويجسد يحيى الفخراني في مسلسل "عتبات البهجة" دور بهجت الأنصاري والذي يعمل وكيل وزارة الصناعة المتقاعد عن العمل، ثم يختار مجال السوشيال ميديا ويعمل "يوتيوبر"، ويشارك عبر قناته لحظات البهجة والسعادة مع جمهوره، ويتفاعل مع أحفاده بأسلوب كوميديّيضفي على المسلسل أجواءً من المُرح والإثارة.

ويتحدث عن لحظات البهجة والسعادة عبر قناة على "اليوتيوب"، ثم تحدث مفارقات كوميدية وأحداث مثيرة بينه وبين أحفاده خلال أحداث المسلسل.

مسلسل "عتبات البهجة" بطولة يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبدالله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، هنادي مهنا، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، علاء زينهم، محسن منصور، إخراج مجدي أبو عميرة،

مسلسل "عتبات البهجة" مأخوذ عن رواية بنفس الاسم للكاتب إبراهيم عبدالمجيد، وتم إجراء حوار ومعالجة درامية ليظهر المسلسل بشكل جديد في السباق الرمضاني 2024.

ومن المقرر عرض مسلسل عتبات البهجة عبر قنوات ومنصات الشركة المتحدة خلال رمضان 2024 المقبل.

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