رمضان ٢٠٢٤.. "فتاة فلسطينية وسط الركام"| "المتحدة" تكشف عن البوستر الرسمي لمسلسل "مليحة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشفت "المتحدة للخدمات الإعلامية" عن البوستر الرسمي لمسلسل "مليحة" استعدادًا لعرضه ضمن موسم دراما رمضان 2024.

وأعاد الفنان علي الطيب أحد أبطال العمل نشر البوستر عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" وعلق: "توكلنا على الله، البوستر التشويقي لمسلسل مليحة رمضان 2024".

وأظهر البوستر فتاة تقف وسط الركام، حيث تدور أحداث المسلسل حول أسرة من أصل فلسطيني تعيش في السلوم، ولكن بعد أحداث ليبيا تضطر للعودة مرة أخري إلى غزة عن طريق مصر، ثم تواجه العديد من الصعوبات، ويشارك ببطولة المسلسل كلًا من الفنانة ميرفت أمين، الفنان أشرف زكي، الفنان دياب، الفنانة حنان سليمان، الفنان أمير المصري، الفنانة ماجدة زكي، تأليف رشا عزت الجزار، وإخراج عمرو عرفة.

يذكر أن الفنان علي الطيب يشارك ببطولة مسلسل "صلة رحم" بطولة الفنان إياد نصار والمقرر عرضه أيضًا ضمن دراما رمضان 2024.

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