يسرا عن والدها: "منعني من المدرسة فدرست في البيت"

محمد اسماعيل - القاهرة - تحدثت الفنانة يسرا عن مرحلة طفولتها وما واجهته من مصاعب حياتها مع والدها في سن الـ14.

وصرحت يسرا خلال لقائها في برنامج "بصمة Discovery الشرق": "اتربيت في أحضان أمي وجدتي وخالاتي وإخواتي، وقعدت معاهم لحد سن الـ14، والحقيقة بذلوا مجهود كبير جدا عشان يمنحوني حياة حلوة، ويدوني حياة أعرف أكمل فيها، أفتكر إن أمي كانت تنزل تبيع أي حاجة عشان تدخلني أغلى مدرسة عشان اتعلم، ومدرستي كانت مدرسة إنجليزية وكانت وقتها حاجة كبيرة جدًا، ولحد سن معين أقدر أقول أنها كانت طفولة سعيدة".

وتابعت: "إنما بعد الـ 14 مكنتش طفولة سعيدة لأن والدي أخدني من ماما، وبالتالي عشت مع والدي وأنا معرفهوش، فـ عايشة مع حد غريب بالنسبالي، حد مفيش بيني وبينه تفاهم، وكان صعب جدًا إني أتنقل فجأة من حياة فيها كل حاجة ليكي، لحياة مفيهاش ولا حاجة ليكي".

واستكملت يسرا: "منعني من المدرسة فمروحتش وذاكرت في البيت، فلما نجحت قالي نجحتي إزاي، كان دايمًا عندي تحدي إنك هتكوني وإنك هتنجحي إنك هتعدي المرحلة، مهما كانت الصعاب".

يذكر أن الفنانة يسرا احتفلت بالعرض الخاص لفيلم "ليلة العيد"، في مول العرب بمدينة السادس من أكتوبر.

والفيلم بطولة كل من يسرا، ريهام عبدالغفور، يسرا اللوزي، نجلاء بدر، عبير صبري، هنادي مهنا، أحمد خالد صالح، محمود حافظ، سيد رجب، سميحة أيوب، وهو من تأليف أحمد عبدالله وإخراج سامح عبد العزيز.

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