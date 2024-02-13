ناقدة فنية تكشف عن رأيها في طرح أعمال سينمائية قبل أسابيع من ماراثون رمضان 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشفت الناقدة الفنية ماجدة موريس عن رأيها في الأعمال السينمائية التي يتم طرحها بدور العرض السينمائي قبل أسابيع من بداية الماراثون الرمضاني وعن إمكانية عدم تحقيق هذه الأفلام النجاح المرجو منها بسبب الاستعدادات لشهر رمضان منها فيلم "وقت إضافي" والمقرر عرضه غدًا بدور العرض السينمائي احتفالًا بعيد الحب.

وعن رأيها في طرح الأفلام بالسينمات قبل أسابيع من دراما رمضان قالت: "اللي بيعملوا الأفلام دي وبينزلوها ممكن يكونوا عارفين الوضع دلوقتي أو مش عارفين ولو عارفين فهم طبعًا أحرار وبيحطوا كل رهانهم على الجمهور الشباب اللي هو تقريبًا اللي بيدخل السينما دلوقتي".

وعن مشاركة نجوم كبار بهذه الأعمال علقت: "خالد الصاوي مثلًا موجود دلوقتي في حوالي 5 أفلام لأن هو عمل أسلوب جديد لعمله، اللي هو الدور اللي يعجبه ياخده حتى لو مشهدين، والقضية هنا أن النجوم مبقتش زي زمان اللي هو يا تاخد البطولة مطلقة أو لأ لأن فيه بعضهم طبعًا بيفهم والدور اللي حاسس ان هو حابه وعاجبه وعايز يعمله حتى لو كان مشهدين هيعملهم".

وأضافت: "المنتجين بيراهنوا على الأفلام دي لكن عمر ما الرهان هينجح إلا إذا كان الفيلم بيقول حاجة، لازم الفيلم يبقي قوى وبيقول حاجة وفيه قصة ووقتها ممكن تلاقي صدي عن الناس والشباب تحديدًا ويلاقي نفسه فيها وإخراج جيد من غير كده عمره ما هيلاقي صدي حتى لو جاب 20 نجم ونجمة لأن في الاخر هيعملوا ايه ولا أي حاجة".

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