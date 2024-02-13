رمضان 2024.. "dmc" تطرح البوستر الرسمي لمسلسل "صيد العقارب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشفت قناة "dmc" عن البوستر الدعائي الرسمي لمسلسل "صيد العقارب" بطولة الفنانة غادة عبدالرازق عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" استعدادًا لعرضه ضمن موسم دراما رمضان 2024 من إنتاج "المتحدة للخدمات الإعلامية".

وظهرت الفنانة غادة عبدالرازق على البوستر وهي تحمل "عقرب" في يدها، وهو ما أوضحه برومو المسلسل الذي طرح منذ ساعات وظهرت خلاله "غادة" وهي تقوم بعمل تجارب على العقارب وسط أجواء اتسمت بالغموض والتشويق.

تدور أحداث مسلسل "صيد العقارب" في إطار اجتماعي حول صراع تقوده امرأة بين عائلتي ضرغام والغول بعد سنوات من الصداقة والمحبة، ويشارك ببطولة المسلسل الفنان رياض الخولي، الفنان محمد علاء، الفنان أحمد ماهر، الفنانة سيمون، الفنان أحمد سعيد عبد الغني، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن.

وعرض للفنانة غادة عبد الرازق مسلسل "تلت التلاتة" ضمن موسم دراما رمضان الماضي وحقق نجاحًا ونسب مشاهدة مرتفعة.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة غادة عبد الرازق كانت بحكاية "تحت الحزام" من مسلسل "حدث بالفعل".

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