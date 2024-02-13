أحمد سعد وأصالة يروجان لأغنية "سبب فرحتي" بمناسبة عيد الحب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

طرحت الفنانة أصالة بالتعاون مع الفنان أحمد سعد مقطع من أغنيتها الجديدة مع الفنان أحمد سعد على طريقة الديو بعنوان "سبب فرحتي" بالتزامن مع احتفالات عيد الحب 14 فبراير.

ونشرت "أصالة" مقطع من الأغنية عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" وعلقت: "حبينا نشارككم نص الأغنية النهاردة عشان تحتفلوا وتغنوها في عيد الحب، وبكرة إن شاء الله الأغنية كاملة على يوتيوب وكل المنصات الموسيقية".

وحاز مقطع الأغنية على إعجاب متابعيها وجمهورها وعلقوا: "كتير حلوة، أصالة دايمًا تفاجئنا بإحساسها، أصالة راعي مشاعر السناجل، الله يا صولا".

أغنية "سبب فرحتي" كلمات محمد شافعي، ألحان أحمد سعد، توزيع محمد عاطف الحلو، ومن المقرر أن يتم غنائها لايف لأول مرة يوم الأربعاء ضمن حفلات مهرجان فبراير الكويت.

يذكر أن أحمد سعد يعيش حالة من النشاط الفني بعدما قدم عدد من الأغنيات المنفردة خلال الفترة الماضية احتل بهم صدارة التريند وكانت أخر أغنياته "بعتذرلك" الذي تعاون فيها مع الملحن إسلام رفعت.

وقدم في السينما أغنية فيلم "أبو نسب" للفنان محمد إمام وياسمين صبري "كدة لأ" من ألحان إيهاب عبدالواحد وأغنية "كله فالصو" مع الفنان بهاء سلطان وكانت الأغنية الدعائية لفيلم إسعاد يونس "كله فالصو " مؤخرا ً.

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