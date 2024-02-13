ايهما الأجمل؟.. أنغام ارتدت نفس فستان مي عمر وأثارت الجدل على السوشيال ميديا

كتب امير فتحي في الثلاثاء 13 فبراير 2024 11:23 مساءً - ارتدت الفنانة مي عمر فستانًا أنيقًا من إحدى العلامات التجارية المحلية الشهيرة، والذي يتخطى سعره 21 ألف جنيه، وذلك بعدما نشرت الفنانة أنغام صورًا ارتدت خلالها نفس الفستان ولكن بلون مختلف.

مي عمر و أنغام بنفس الفستان

وظهرت أنغام بفستان من المخمل الزيتي اللامع من تصميم زينة زكي، بفتحة V عند منطقة الصدر، وفتحة جانبية للفخذ جانب الفستان، ولملمت شعرها للأعلى.

وكان نفس الفستان، بلون بنفسجي، ظهرت به النجمة مي عمر في حفل توزيع جوائز مهرجان الفضائيات العربية، الذي أقيم في نهاية شهر سبتمبر الماضي، وحصلت على جائزة الأبداع والتميز كأفضل ممثلة عن دوها في مسلسل “علاقة مشروعة”.

جدير بالذكر أن هذا الفستان من ماركة محلية ويصل سعره الفستان الكلاسيكي إلى 21 ألف جنيه مصري.

آخر أعمال أنغام

يذكر أن آخر أعمال النجمة أنغام، هي أغنية «خليني شوية»، التي طرحتها على موقع التواصل الاجتماعي «يوتيوب» ومنصات الموسيقى المختلفة، والأغنية من كلمات أمير طعيمة ومن ألحان وتوزيع خالد عز.

كما تألقت أنغام مؤخرًا في برنامج المواهب الشهير “XFactor” كعضو لجنة تحكيم، والذي إنتهى موسمه الأخير بفوز المصرية حنين الشاطر

آخر أعمال مي عمر

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة مي عمر هو مسلسل علاقة مشروعة التي حصدت عنه جائزة الإبداع والتميز في مهرجان الفضائيات العربية.

مسلسل “علاقة مشروعة” تم عرضه في موسم رمضان الماضي وهو من بطولة ياسر جلال، داليا مصطفى، مراد مكرم، بسنت شوقي وغيرهم نخبة من النجوم، من تأليف سماح الحريري ومن إخراج خالد مرعي.

دارت أحداث المسلسل حول شخصية “عمرو” الذي يتورط في علاقة مع بثينة وهي الزوجة السابقة لصديقه وشريكه “أمجد” ويضطر للزواج منها ويخفى الأمر عن زوجته، وتتوالى الأحداث والصراعات بين الأبطال.

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