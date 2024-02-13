فستان بكتف واحد ووسط ساقط.. يسرا تبرز أنوثتها بـ إطلالة غَجَرية غير مألوفة| شاهد

كتب امير فتحي في الثلاثاء 13 فبراير 2024 11:23 مساءً - نشرت الفنانة يسرا مجموعة صور جديدة، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وتألقت يسرا بإطلالة لافتة تجذب الأنظار، مرتدية فستانا باللون الذهبي اللامع، بصيحة الكتف الواحد من تصميم مصممة الأزياء ديما عياد.

يسرا بإطلالة غجرية ناعمة

وانتعلت النجمة يسرا حذاء ذا كعب عال باللون الذهبي، وجذبت الأنظار بطلاء الأظافر باللون الأحمر الزاهي.

يسرا في أحدث إطلالاتها

واستكملت يسرا أناقتها وجمالها بارتداء المجوهرات الثمينة التي تجذب الأنظار، مرتدية خاتما أنيقا والأقراط اللافتة للنظر.

ومن الناحية الجمالية، برزت ملامحها بالمكياج الجذاب، حيث وضعت اللون الأحمر في الشفاه، والماسكرا والأيلانير البسيط، والبلاشر البسيط على الوجنتين.

يسرا في أحدث إطلالاتها

كما استكملت لمسات جمالها بتسريحة شعر جذابة، حيث تركت خصلات شعرها الأصفر دون وضع أي نوع إكسسوارات به.

يسرا تحتفل بـ فيلم ليلة العيد

واحتفل نجوم وفريق عمل فيلم ليلة العيد بالعرض الخاص له يوم الأربعاء الماضى داخل سينما مول العرب.

وكان على رأس الحضور الفنانة يسرا ونجلاء بدر وعبير صبري والمؤلف أحمد عبد الله والمخرج سامح عبد العزيز والمنتج أحمد السبكي.

وكان المنتج أحمد السبكي قد طرح البرومو التشويقي الاول لفيلم ليلة العيد – ثورة النساء – بطولة الفنانة يسرا.

فيلم ليلة العيد

وتعرض فيلم «ليلة العيد» لعدة تأجيلات بعد 3 أيام من إنطلاق تصويره عام 2021 قبل موسم دراما رمضان، وذلك بسبب إصابة الفنانة يسرا بوعكة صحية ، أدت إلى إعلان الشركة المنتجة تأجيل استكمال تصويره إلى بعد إجازة عيد الفطر بسبب انشغال أبطال الفيلم بتصوير مسلسلات وأعمال أخرى.

وبعد استئناف تصوير الفيلم والانتهاء منه قررت الشركة المنتجة تأجيل العمل لأكثر من عامين دون الكشف عن أسباب للتأجيل ليتم أخيرًا وبشكل مفاجىء طرح البوسترات الدعائية الخاصة للفيلم وإعلان موعد طرحه لينافس ضمن موسم أفلام إجازة منتصف العام ويستعد لاستقبال الجمهور أخيرًا.

ويتحدث الفيلم عن قهر المرأة بشكل عام، وتدور أحداثه في يوم واحد، ما بين يوم الوقفة وأول يوم العيد، من خلال معاناة عدة سيدات يعشن على جزيرة ما، وتتعرض السيدات لعدة مشاكل وأزمات؛ بسبب عدم تفهّم بعض الرجال لحقوقهن، ومن أبرز القضايا المُثارة العنف ضد المرأة، زواج القاصرات، ختان الإناث وغيرها من القضايا.

الخليج 365

الخليج 365

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