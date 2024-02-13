ناهد السباعي تعلن إنتهاء تصوير مسلسلها " نقطة سوداء " في العاصمة اللبنانية بيروت

ميرنا وليد - بيروت - أعلنت الممثلة ناهد السباعي إنتهاء تصوير الموسم الاول من مسلسلها "نقطة سوداء" الذي تم تصويره في العاصمة اللبنانية بيروت ونشرت ناهد صور لها من كواليس العمل تجمعها بباقي فريق المسلسل .



المسلسل مكون من 15 حلقة يشاركها بطولته نخبة من الممثلين المصريين منهم أحمد مجدي وأحمد فهمي و نضال الشافعي ووفاء عامر وأحمد بدير، وسماح أنور، وأشرف عبد الغفور، وناهد رشدي، وسارة سلامة، وهدى الإتربي، و أحمد خالد صالح، تأليف ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف أمين جمال، و إخراج محمد أسامة.



