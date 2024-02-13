فرقة شارموفرز تطرح أغنية "على بالي" بمناسبة عيد الحب

ميرنا وليد - بيروت - طرحت فرقة شارموفرز، فيديو كليب أغنيته الجديدة بعنوان "على بالي" بمناسبة عيد الحب، أغنية "على بالي" من كلمات أحمد بهاء ومحمد الشافعي، وألحان أحمد بهاء، وتوزيع موسيقي محمد العرقان، ومن إخراج عمرو شعلان، وتقول كلماتها: "انتي بتخلیني أشوف الحلم فى الحیاة زي مانتي متخلیش الدنیا تغیرك ده الجمال شوفتك فى عز الإنبهار من غیر میكاب و سشوار ملامحك بریئة و لیكى طریقة عفویة و ده الإنبهار بسیطة عارفة قیمة جمالك قلبي سابني وراح ندالك من يومها معرفش مالي بتیجى على بالي صورتك قصادي طول اللیل اتشقلب حالي طب ینفع اشوفك یوم تاني مش عارف اداري و معاكي نفسى اعیش تفاصیل احكیلك مالى و هقولك على احلامي لیه ؟ من زمان معرفتكیش انا كنتى حلیتیلي كذا مشكلة یاااا لو كنتي هنا بس انا بنسى حیاتي المؤلمة كل مابفكر اننا ممكن فى یوم نبقى سوا حاسس بكل اختصار انك أهم اختیار اول ما شوفتك حقیقى غیرتي طریقي و شقلبتي الافكار مش عایز حاجة غیر اكون معاكي شایف فى وجودك علاجي وعمري قبلك كان فاضي بتیجى على بالى صورتك قصادي طول اللیل اتشقلب حالي طب ینفع اشوفك یوم تاني مش عارف اداري و معاكي نفسي اعیش تفاصیل احكیلك مالي و هقولك على احلامي بتیجي على بالي بتیجي على بالي "

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