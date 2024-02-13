ميرنا وليد - بيروت - يصادف اليوم عيد ميلاد الممثل الكوميدي وعازف ساكسفون والملحن والموسيقي سيد سيزر الذي غنى ضمن أوركسترا تشارلي سبيفاك و شيب فيلدز و كلود ثورنهيل كعازف ساكسفون. لاحقًا، بصفته موسيقي الجاز الرائع "Cool Cees" في التمثيليات التليفزيونية، عزف على الساكسفون التينور، وغنى مع الثلاثي الساخر "The Hair Cuts" (مع كارل راينر وهوارد موريس).

غنى الدور الرئيسي في "ليتل مي" في برودواي. انضم إلى ASCAP في عام 1955، و من مؤلفاته الغنائية الشهيرة "لقد كتبت هذه الأغنية لعيد ميلادك" و "هل هذا أنت؟".

كانت هذه تفاصيل خبر سيد سيزر غنى ضمن أوركسترا تشارلي سبيفاك و شيب فيلدز و كلود ثورنهيل كعازف ساكسفون .. وهذه نبذة عن حياته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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