ميرنا وليد - بيروت - طرحت الفنانة اللبنانية ليال عبود أحدث أغانيها بعنوان "بقلبي خليك" وهي أغنية رومانسية جديدة بمناسبة عيد الحب، وهي من كلمات هيثم الزنجي والحان دوري شحادة.

وقالت ليال : "الوقت سبقني لأنني كنت أريد تصوير هذا العمل خارج لبنان على طريقة الفيديو كليب، لكن مناسبة عيد العشاق حلت وقررت إطلاق الاغنية بعفويتها كي تصل الى قلوب كل العاشقين في لبنان و الخارج ، و بفضل الله أصداء التجربة كانت مهمة جداً من اليوم الاول على إطلاقها، ومما يدل على تميزها خاصة أنني قدمتها باحساسي الحقيقي النابع من القلب" .



كانت هذه تفاصيل خبر بمناسبة عيد الحب .. ليال عبود تعايد العشاق بأغنيتها الجديدة " بقلبي خليك " - بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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