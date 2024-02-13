إختراع أول لابتوب "شفاف" في العالم.

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ميرنا وليد - بيروت - تعمل إحدى الشركات على تطوير أول كمبيوتر محمول شفاف في العالم، والذي من المرجح أن يتم الكشف عنه في المؤتمر العالمي للجوال (MWC) القادم 2024.
ووفقاً للمعلومات المسربة، يتميز الحاسوب الشفاف بتصميم خالٍ من الحواف يشبه لوحاً زجاجياً ولوحة مفاتيح رقمية بأزرار كهربائية مشابهة للوحة التتبع في أحدث جهاز MacBook.
لا توجد معلومات عن مواصفات الجهاز،لكن من المرجح أن يعمل بنظام ويندوز 11، كما أنه سيعمل بأحدث سلسلة معالجات Ultra Core من Intel، مع وحدة معالجة عصبية (NPU) مخصصة، مما يجعله أول جهاز مدعوم بالذكاء الاصطناعي من المتوقع أن يكون جهاز كمبيوتر.
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