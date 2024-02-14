شكرا لقرائتكم خبر عن على الطيب يحقق مع سلمى أبو ضيف ومحتوى هاتف جيكى اندرسون يثبت تورطها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الثالثة عشر من مسلسل " بين السطور" بطولة الفنانون صبا مبارك وأحمد فهمى ومحمد علاء ، الذى يعرض على قناة on ، أحداثا مختلفة حيث تمكن الضابط علاء من الحصول على محتوى هاتف جيمى اندرسون - محمد علاء، ليتمكن من الحصول عل محادثات بينه وبين كلك شهاب - سلمى ابوضيف، ليستدعة الأخيرة للتحقيق فى مقتل جيمى.

وواجه الضابط علاء - على الطيب ملك شهاب بالمحادثات بينها وبين جيمى، لتحاول الانكار فى بداية التحقيق، إلا إنها تعترف إنها كانت تقابل جيمى اندرسون من أجل الظهور معها فى برنامجها، لتحاول ان تقول له إنها لم تفعل شيئا ولا تعرف كيف مات جيمى اندرسون، ويواصل الضابط علاء الضغط علي ملك من أجل الحصول على معلومات أخرى ولكت محتوى هاتف حيمى اندرسون يورط سلمى ابو ضيف.

مسلسل "بين السطور" مكون من 30 حلقة ومأخوذ من فورمات كورى، وهو معالجة درامية وإشراف على الكتابة نجلاء الحديني، وتطوير ورشة سرد وإخراج وائل فرج، وبطولة صبا مبارك، أحمد فهمى، محمد علاء، وليد فواز، ناردين فرج، باسل الزارو، على الطيب، دنيا المصرى وعدد آخر من الفنانين