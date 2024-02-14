منى نجم مدير عام البرنامج الأوروبى تحتفل باليوم العالمى للإذاعة

القاهرة - سامية سيد - تحتفي منى نجم مدير عام إذاعة البرنامج الأوروبي 95.4 اف ام باليوم العالمي للإذاعة .

وعلى الرغم من أن مهنة الإذاعة وهي تحسب على أنها إحدى مهن الإبداع قد ولدت في زمن متأخر نسبيا بالقياس على ماعرف جزئيا عن مقدار عمر البشرية على كوكب الأرض ، إلا أنها عوضت تأخرها بصوت شاع في كل آفاق الكوكب وأثر عظم في نفوس المليارات .

وتحتفل بمجموعة من الاذاعيين الذى كان لهم دور مؤثر ومنهم الإذاعي القدير نقولا بركات، إحدى علامات الإسترشاد لكل مستمع و مشاهد عاشق للثقافة الفرنسية من بوابة الإعلام المصري إنه هذا الصوت العابر لحاجز الاغتراب وصولا إلى موطن الألفة مع فكر وروح كل مصغ لا مستمع إليه .

إسم آخر من ذات هذه الباقة لا تخطئه آذان عشاق الثقافة الإنجليزية وآدابها وفكرها ، إنه الإذاعي الراحل محمد إسلام الذي قدم لمستمعيه عمرا إذاعيا مديدا تجاوز بعطائه عمره المحدود بينهم، ومن هذا العطاء الباقي نقدم لمستمعيه و مستمعينا قدرا يسيرا من عطائه الإذاعي لنا و لهم .