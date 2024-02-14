ميرنا وليد - بيروت - تعرضت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي لهجوم عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد اقتطاع جزء من فيديو لها خلال حفلها الأخير في أبو ظبي، حيث قالت ماجدة الرومي : "اشتقنا لأبو ظبي الحلوة اللي كلشي فيها بيضحكلنا وبيستقبلنا بالإعمار والخضار، الله يديم هذه الأرض الطيبة بركة ونعمة، اللي متل ما احنا جايين من لبنان مكان ما بنعيش، أبشع كوابيسنا بسبب الإجرام المقترف في حقنا، الله يديم ها البلد الحبيب ويحفظه ويحفظ عزه".
لتردت ماجدة الرومي على الأنتقادات وذلك من خلال نشر فيديو آخر لها من نفس الحفل وهو استكمال لحديثها عن لبنان وحبها لها على الرغم من الصعاب التي تمر به حاليا، إذ قالت: "منتظرينكم في الصيف، بعدو بلدنا حلو، وبعدو جنة ، وراح يبقى، ومهما عملوا فينا ومهما أجرموا، تاكدوا إن الكلمة الأخيرة لربنا، لبنان عنده رب".
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو - أول رد من ماجدة الرومي على إنتقادات حديثها عن لبنان خلال حفلها الأخير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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