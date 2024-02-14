ميس حمدان تثير الجدل: أقترح تعديل عقد الزواج ليتجدد كل 3 أو 5 سنوات

أدلت الفنانة ميس حمدان برأيها حول الزواج في الوقت الحالي خلال أحد اللقاءات التليفزيونية.

وقالت ميس: “من الممكن أن نتبع نهجًا مختلفًا في الزواج، حيث نتزوج لفترة محددة، مثل 3 أو 5 سنوات، ونقوم بتجديد العقد برضا الطرفين إذا رغبوا في الاستمرار.”

وأضافت: “أنا أتحدث من منظور خارجي، فالأمر يختلف عندما تكون طرفًا في العلاقة.” يُذكر أن ميس حمدان تشارك حاليًا في فيلم “السيستم” الذي يعرض في دور العرض المصرية والعربية. الفيلم من بطولة أحمد الفيشاوي، طارق لطفي، نسرين طافش، بسنت شوقي، ومحمد علي رزق، وتظهر ميس كضيف شرف.