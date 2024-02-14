بحضور تركي آل الشيخ.. وزارة الثقافة تعلن إقامة احتفالية كبرى في الأوبرا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

كشفت وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، عن تفاصيل لقائها بالمستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، مؤكدة أن التعاون الفني والثقافي مع المملكة العربية السعودية ممتد عبر زمن طويل على مدار عقود طويلة.

وقالت "الكيلاني"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على "أون إي"، اليوم الثلاثاء، إنه بعدما انتهى اللقاء طلب المستشار تركي آل الشيخ زيارة دار الأوبرا لأنه لم يزورها من قبل، وكان سعيد جدًا بدار الأوبرا وشاهد المكان الذي ستقام فيه الحفلات.

وعن موعد توقيع تلك البروتوكولات الفنية بين وزارة الثقافة وهيئة الترفيه السعودية، عقبت، قائلة: "في أقرب وقت نحن الآن نعمل على ذلك بداية من جلسة اليوم المطولة التي استغرقت يوما كاملا من العمل، وسيقام حفل غنائي كبير يوم السبت القادم بحضور المستشار تركي آل الشيخ".

وأشارت إلى أن الحفل سيكون بداية تدشين الحفلات المشتركة بين مصر والسعودية التي سوف تنطلق من دار الأوبرا المصرية.

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