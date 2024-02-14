نسرين طافش تحتفل بعيد ميلادها بالتزامن مع عيد الحب



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

احتفلت الفنانة نسرين طافش بعيد ميلادها بالتزامن مع احتفالات عيد الحب وخضعت لجلسة تصوير، ونشرت مقطع فيديو منها عبر حسابها الرسمي على "انستجرام".

وظهرت "نسرين" بإطلالة كاجوال باللون الأحمر وسط غرفة باللون الأحمر وعلقت: "20 30 40 من يهتم، كل سنة وأنا طيبة"، وحاز البوست على إعجاب تهنئة متابعيها منهم الفنانة أيتن عامر: "كل سنة وأنت طيب يا جميل".

وعرض للفنانة نسرين طافش مؤخرًا فيلم "السيستم" وشاركت بطولته نخبة من نجوم السينما المصرية وهم الفنان طارق لطفي، الفنان أحمد الفيشاوي، الفنانة بسنت شوقي، تأليف أحمد مصطفى، إخراج أحمد البنداري.



يذكر أن نسرين طافش تشارك الفنان هاني رمزي بطولة مسلسله "بدون مقابل" المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2024.

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