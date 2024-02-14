رمضان 2024.. طرح البوستر الدعائي الثاني لـ مسلسل "إمبراطورية ميم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

طرحت الصفحة الرسمية لمنصة " WATCH IT"، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، البوستر الدعائي الرسمي الثاني لـ مسلسل "إمبراطورية ميم"، والمقرر عرضه في رمضان 2024.

وظهر الفنان خالد النبوي على البوستر الرسمي وهو يرتدي بدلة، مصحوبة بتعليق: "مختار أبو المجد قرر يبني إمبراطورية ميم".

يجسد النجم خالد النبوي دور البطولة في مسلسل "إمبراطورية ميم"، ويُشاركه البطولة كل من حلا شيحة، نشوى مصطفى، محمود حافظ، نور النبوي، محمد محمود عبد العزيز، إيمان السيد، مايان السيد، ونخبة من ألمع نجوم الفن.

مسلسل "إمبراطورية ميم"، وهو رواية للكاتب الراحل إحسان عبد القدوس، من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمد سلامة.

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