يتصدره أحمد داش وعصام عمر.. "المتحدة" تكشف عن بوستر "مسار إجباري" رمضان 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشفت "المتحدة للخدمات الإعلامية" عن البوستر الرسمي لمسلسل "مسار إجباري" ترويجًا واستعدادًا لبدء عرضه بموسم دراما رمضان 2024.

وتصدر البوستر نجمي المسلسل الفنان الشاب أحمد داش والفنان الشاب عصام عمر في أول تعاون لهما معًا، ونشرت "المتحدة" برومو المسلسل خلال الساعات القليلة الماضية عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" وعلقت: "انتظروا مسلسل مسار إجباري على شاشات المتحدة".

تدور أحداث مسلسل "مسار إجباري" في إطار اجتماعي حول شاب متطلع للمستقبل ويعمل على زيادة مصادر دخله ليعيش حياة مستقرة لكنه يتعرض لظروف صعبة من واقعه البسيط، ويشارك ببطولة المسلسل صابرين، جوري بكر، خالد الصاوي، تأليف باهر دويدار، إخراج نادين خان.

ونجح كلًا من الفنان أحمد داش والفنان عصام عمر خلال الفترة الماضية في لفت الأنظار لموهبتهما التمثيلية وقدما العديد من الأعمال الدرامية التي لاقت نجاحًا كبيرًا كان أبرزها مشاركة الفنان عصام عمر ببطولة مسلسل "بالطو"، إلى جانب الفنان الشاب أحمد داش الذي شارك ببطولة مسلسل "الصندوق" وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2023.

يذكر أن الفنان الشاب أحمد داش يشارك ببطولة فيلم "عودة شمس الزناتي" وسط نخبة من نجوم السينما المصرية على رأسهم الفنان محمد عادل إمام وهو بمثابة إعادة إنتاج للفيلم الشهير "شمس الزناتي" ولكن هذه المرة يسرد الفيلم بدايات شمس الزناتي ويشارك بالبطولة نخبة من نجوم السينما المصرية وهم أمينة خليل، مصطفى غريب، طه دسوقي، عمرو عبد الجليل، تأليف محمد الدباح، إخراج عمرو سلامة، إلى جانب الفنان عصام عمر الذي يشارك ببطولة عدد من الأعمال السينمائية منها فيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو"، وفيلم "فرقة الموت" والمقرر عرضهما خلال الفترة المقبلة.

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