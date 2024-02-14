نسرين طافش جريئة وجوري بكر تخطف الأنظار.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

مريم الخشت

شاركت الفنانة مريم الخشت متابعيها، صورة جديدة لها وظهرت برفقة النجم أحمد فهمي، ونشرت الصورة على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "فركش "نقطة سوداء"، وحمدالله على السلامة".

مي عمر

ظهرت الفنانة مي عمر بداخل المطار، أثناء عودتها الى مصر، ونشرت الصورة على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

جوري بكر

خطفت الفنانة جوري بكر الأنظار إليها، وظهرت بفستان باللون الأسود، ونشرت الصورة على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".



لقاء الخميسي

شاركت الفنانة لقاء الخميسي أحدث ظهور لها، ونشرت الصورة على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، عبر خاصية القصص القصيرة.

لطيفة

نشرت الفنانة لطيفة، صورة جديدة لها على حسابها الخاص بموقع "x"، وعلقت : "لولا الأمل في الغد وحب الناس الصادقة الوفية لما عاش الإنسان حتى اليوم"، وظهرت بإطلالة أنيقة ارتدت فيها بدلة باللون البيج.

تامر هجرس

شارك الفنان تامر هجرس متابعية، صورة جديدة له على حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، عبر خاصية "القصص القصيرة".

نسرين طافش

شاركت الفنانة نسرين طافش متابعيها، أحدث ظهور لها، أثناء تواجدها في الجيم ، ونشرت الصورة على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بـ توب قصير.

سيمون

نشرت الفنانة سيمون، صورة جديدة لها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت قائلة: "إنسانة عادية ولكني لا اتهاون في العمل لمجرد التواجد الفني والمادي، فقد أعطاني الله فرص في بداياتي لم اكن افكر فيها فـ علي الأقل أكمل ما تبقى بما يليق، أو أشاهد بهدوء ولياقة".

رامي صبري

شارك الفنان رامي صبري، أحدث ظهور له على حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهر من داخل سيارته.

بسمة بوسيل

ظهرت الفنانة بسمة بوسيل وسط أجواء شتوية، ونشرت الصورة على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية "القصص القصيرة".