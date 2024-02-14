شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف وصف كيت وينسلت لحياتها بعد فيلم Titanic والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعترفت النجمة العالمية كيت وينسلت بأن "حياتها كانت مزعجة " بعد أن النجاح الذى حققته بفيلم Titanic، حيث احتل العمل شباك التذاكر خلال عام 1997، ويعد الفيلم الأعلى ربحًا على الإطلاق في عام 1998 قبل أن يحطم المخرج جيمس كاميرون رقمه القياسي مع فيلم Avatar في عام 2009.



كيت وينسلت

وفي حديثها في مقابلة جديدة مع PORTER، قالت وينسلت، التي كانت تبلغ من العمر 22 عامًا في ذلك الوقت: "شعرت أنه يجب علي أن أبدو بطريقة معينة، أو أن أكون شيئًا معينًا، ولأن تدخل وسائل الإعلام كان مهمًا للغاية في ذلك الوقت، فقد تأثرت حياتي، وهذا كان غير مريح ابدا".

وأضافت وينسلت قائلة: "كان الصحفيون يقولون دائمًا: "بعد Titanic، كان بإمكانك فعل أي شيء، ومع ذلك اخترت القيام بهذه الأدوار الصغيرة"، وكنت أقول: "نعم، لقد راهنت بحياتى بعد هذا الفيلم تحديدا، ولأننى اكتشفت أنه أن تكون مشهورًا كان أمرًا فظيعًا".

وتابعت وينسلت قائلة:" لقد كنت ممتنة، وكنت في أوائل العشرينات من عمري، وتمكنت من الحصول على شقة، لكنني لم أرغب في أن يلاحقني أحد".