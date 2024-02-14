شكرا لقرائتكم خبر عن 46 مليون دولار لفيلم الرعب Night Swim عالميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم الرعب Night Swim إيرادات وصلت إلى 46 مليونًا و 625 ألف دولار في شباك التذاكر العالمى، منذ طرحه يوم 5 يناير الماضى، العمل من إنتاج شركة Universal Pictures International (UPI)، ووصلت مدته إلى ساعة و 38 دقيقة.

وانقسمت إيرادات العمل بين 30 مليونا و 37 ألف دولا في شباك التذاكر الأمريكي، و 16 مليونا و 588 ألف دولار في شباك التذاكر العالمى.

يدور فيلم Night Swim بعد إجبار لاعب البيسبول السابق راي على التقاعد المبكر بسبب مرض تنكسي، ينتقل اللاعب إلى منزل جديد مع زوجته وطفليه، ويأمل أن يكون حمام السباحة في الفناء الخلفي ممتعًا للأطفال ويوفر العلاج الطبيعي لنفسه، ومع ذلك، فإن سرًا غامضًا من ماضي المنزل سرعان ما يطلق العنان لقوة خبيثة تسحب العائلة إلى أعماق الرعب الذي لا مفر منه.

قام ببطولة فيلم Night Swim كل من وايت راسل، كيري كوندون، اميلي هوفرل، جافين وارن، جودي لونج، نانسي لينهان، إدي مارتينيز، إيليا ج. روبرتس.